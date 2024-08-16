МВФ предлагает повысить налог на электроэнергию для майнеров

Эксперты МВФ рекомендуют увеличить налоги на электроэнергию, которая используется для майнинга криптовалют, на 85%. По их мнению, это поможет существенно снизить выбросы углерода.

Почему налог хотят повысить

Соответствующие расчеты провели заместитель начальника отдела департамента финансовых вопросов МВФ Шафик Хебус и экономист отдела климатической политики Нейт Вернон-Лин.

Читайте также Кто из пенсионеров будет получать социальную помощь вместо пенсии

Они подсчитали, что налог в размере 0,047 доллара за киловатт-час может сократить выбросы на 100 миллионов тонн в год. А это равно годовым выбросам Бельгии.

Они также отмечают, что если учесть влияние майнинга на здоровье населения, налог может вырасти до 0,089 доллара за киловатт-час.

Интересно! Такой налог может обеспечить правительствам дополнительный доход в размере 5,2 миллиарда долларов ежегодно.

Как майнинг влияет на выбросы углерода

В сентябрьском отчете МВФ отмечается, что к 2027 году майнинг криптовалют может составлять 0,7% глобальных выбросов углерода, а с добавлением выбросов от дата-центров искусственного интеллекта этот показатель может вырасти до 1,2%

Эксперты предлагают ввести целевой налог, чтобы стимулировать майнеров и дата-центры использовать более энергоэффективное оборудование.

Заметьте! В то же время они отмечают, что для достижения эффективности нужна глобальная координация, ведь усиление регулирования в одном регионе может привести к перемещению майнеров в страны с менее жесткими стандартами.