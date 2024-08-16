МВФ пропонує підвищити податок на електроенергію для майнерів

Експерти МВФ рекомендують збільшити податки на електроенергію, яка використовується для майнінгу криптовалют, на 85%. На їхню думку, це допоможе суттєво знизити викиди вуглецю.

Чому податок хочуть підвищити

Відповідні розрахунки провели заступник начальника відділу департаменту фінансових питань МВФ Шафік Хебус та економіст відділу кліматичної політики Нейт Вернон-Лін.

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Вони підрахували, що податок у розмірі 0,047 долара за кіловат-годину може скоротити викиди на 100 мільйонів тонн на рік. А це дорівнює річним викидам Бельгії.

Вони також зазначають, що якщо врахувати вплив майнінгу на здоров'я населення, податок може зрости до 0,089 долара за кіловат-годину.

Цікаво! Такий податок може забезпечити урядам додатковий дохід у розмірі 5,2 мільярда доларів щорічно.

Як майнінг впливає на викиди вуглецю

У вересневому звіті МВФ зазначається, що до 2027 року майнінг криптовалют може становити 0,7% глобальних викидів вуглецю, а з додаванням викидів від дата-центрів штучного інтелекту цей показник може зрости до 1,2%

Експерти пропонують запровадити цільовий податок, щоб стимулювати майнерів та дата-центри використовувати більш енергоефективне обладнання.

Зауважте! Водночас вони наголошують, що для досягнення ефективності потрібна глобальна координація, адже посилення регулювання в одному регіоні може призвести до переміщення майнерів у країни з менш жорсткими стандартами.