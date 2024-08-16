Який розмір соціальної допомоги

Однак, якщо людина має менше ніж 15 років стажу, у 65 років вона замість пенсії отримуватиме від держави соціальну допомогу.

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Для визначення розміру соціальної допомоги необхідно врахувати два показники:

різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність – 2 361 гривня;

середньомісячний дохід сім'ї на одну особу за останні пів року.

Зауважте! Максимальна сума такої виплати не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 3 028 гривень.

Які документи необхідні для оформлення виплат

Перш за все, для отримання соціальної пенсії слід звернутися до органів соціального захисту за місцем прописки або фактичного проживання. Необхідно підготувати такі документи:

заяву;

паспорт та документ, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків;

довідку з Пенсійного фонду України про наявний страховий стаж;

декларацію про доходи та майновий стан, яка заповнюється на основі довідок про доходи кожного члена сім'ї за останні шість календарних місяців.

Важливо! Розмір допомоги переглядається кожні 6 місяців з урахуванням змін у майновому стані та середньомісячному доході.