Какой размер социальной помощи

Однако, если человек имеет менее 15 лет стажа, в 65 лет он вместо пенсии будет получать от государства социальную помощь.

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Для определения размера социальной помощи необходимо учесть два показателя:

разницу между прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность – 2 361 гривна;

среднемесячный доход семьи на одного человека за последние полгода.

Обратите внимание! Максимальная сумма такой выплаты не может превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что составляет 3 028 гривен.

Какие документы необходимы для оформления выплат

Прежде всего, для получения социальной пенсии следует обратиться в органы социальной защиты по месту прописки или фактического проживания. Необходимо подготовить следующие документы:

заявление;

паспорт и документ, подтверждающий регистрацию в Государственном реестре физических лиц-плательщиков налогов;

справку из Пенсионного фонда Украины об имеющемся страховом стаже;

декларацию о доходах и имущественном состоянии, которая заполняется на основе справок о доходах каждого члена семьи за последние шесть календарных месяцев.

Важно! Размер пособия пересматривается каждые 6 месяцев с учетом изменений в имущественном состоянии и среднемесячном доходе.