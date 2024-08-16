Какой размер социальной помощи

Однако, если человек имеет менее 15 лет стажа, в 65 лет он вместо пенсии будет получать от государства социальную помощь.

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Для определения размера социальной помощи необходимо учесть два показателя:

  • разницу между прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность – 2 361 гривна;
  • среднемесячный доход семьи на одного человека за последние полгода.

Какие документы необходимы для оформления выплат

Прежде всего, для получения социальной пенсии следует обратиться в органы социальной защиты по месту прописки или фактического проживания. Необходимо подготовить следующие документы:

  • заявление;
  • паспорт и документ, подтверждающий регистрацию в Государственном реестре физических лиц-плательщиков налогов;
  • справку из Пенсионного фонда Украины об имеющемся страховом стаже;
  • декларацию о доходах и имущественном состоянии, которая заполняется на основе справок о доходах каждого члена семьи за последние шесть календарных месяцев.