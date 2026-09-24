Российский удар уничтожил отделение "Новой почты" в Киевской области: что с посылками

В ночь на 24 сентября враг уничтожил еще одно отделение "Новой почты". Кроме того, от российского удара пострадало сортировочное депо компании в Киеве.

Каковы последствия атаки

В результате атаки полностью уничтожено отделение №6 в Киевской области, сообщили в "Новой почте".

К счастью, никто из сотрудников компании не пострадал, хотя часть грузов клиентов сгорела. Однако некоторые отправления все же удалось спасти.

Уцелевшие посылки мы уже перемещаем на другой объект. Номер и адрес отделения сообщим получателям дополнительно,

– говорится в сообщении компании.

В настоящее время последствия вражеской атаки продолжают ликвидировать.

Что будет с посылками

"Новая почта" пообещала компенсировать клиентам полную заявленную стоимость всех отправлений, которые были уничтожены во время удара.

Чтобы минимизировать задержки с доставкой посылок, компания уже запустила резервные логистические маршруты.

Актуальную информацию о статусе отправлений можно узнать в мобильном приложении и на сайте "Новой почты",

– напомнили в "НП".

Что известно о предыдущих атаках на "Новую почту"

Российские военные уже не впервые целенаправленно наносят удары по инфраструктуре почтовых операторов Украины.

Напомним, ранее вечером 12 сентября враг нанес удар реактивным беспилотником по Одессе. Тогда пострадало отделение "Новой почты".

3 сентября Россия атаковала Днепр ракетой-дроном "Бандероль". В результате удара были уничтожены депо и отделение "Новой почты". Дрон взял жизнь сотрудника компании.

В ночь на 31 августа враг нанес удар беспилотником по инновационному терминалу "НП" в Одессе. В результате попадания была уничтожена важная сортировочная линия европейского образца. Из-за повреждений оборудование не подлежит восстановлению.