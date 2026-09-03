Каковы последствия удара
О последствиях вражеской атаки рассказала пресс-служба "Новой почты".
В компании сообщили, что российский удар взял жизнь их коллеги.
Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего. Компания поддерживает связь с семьей и оказывает всю необходимую помощь,
– говорится в заявлении.
Мэр Днепра Борис Филатов в своем сообщении в Telegram уточнил, что Россия убила 27-летнего водителя почтовой компании.
В то же время, по данным НП, пятеро сотрудников получили осколочные ранения различной степени тяжести. Они находятся в сознании и получают необходимую медицинскую помощь.
Что будет с посылками
В компании добавили, что в настоящее время продолжается ликвидация последствий удара.
"Новая почта" еще устанавливает точное количество поврежденных отправлений. Однако клиентам, чьи посылки были уничтожены в результате атаки, пообещала компенсировать их заявленную стоимость.
Несмотря на разрушение депо и отделений, "Новая почта" уже запустила резервную логистическую схему, чтобы перенаправить потоки отправлений и минимизировать возможные задержки с доставкой.
Актуальную информацию о статусе отправлений можно узнать в мобильном приложении и на сайте компании,
– добавили в "Новой почте".
Напомним, сегодня днем Россия продолжала терроризировать Днепр. Глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа сообщил о раненых и повреждениях инфраструктуры. Впоследствии он уточнил, что число пострадавших в результате атаки возросло – один человек погиб, а пятеро ранены.