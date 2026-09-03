Каковы последствия удара

О последствиях вражеской атаки рассказала пресс-служба "Новой почты".

В компании сообщили, что российский удар взял жизнь их коллеги.

Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего. Компания поддерживает связь с семьей и оказывает всю необходимую помощь,

– говорится в заявлении.

Мэр Днепра Борис Филатов в своем сообщении в Telegram уточнил, что Россия убила 27-летнего водителя почтовой компании.

В то же время, по данным НП, пятеро сотрудников получили осколочные ранения различной степени тяжести. Они находятся в сознании и получают необходимую медицинскую помощь.

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Что будет с посылками

В компании добавили, что в настоящее время продолжается ликвидация последствий удара.

"Новая почта" еще устанавливает точное количество поврежденных отправлений. Однако клиентам, чьи посылки были уничтожены в результате атаки, пообещала компенсировать их заявленную стоимость.

Несмотря на разрушение депо и отделений, "Новая почта" уже запустила резервную логистическую схему, чтобы перенаправить потоки отправлений и минимизировать возможные задержки с доставкой.

Актуальную информацию о статусе отправлений можно узнать в мобильном приложении и на сайте компании,

– добавили в "Новой почте".

Напомним, сегодня днем Россия продолжала терроризировать Днепр. Глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа сообщил о раненых и повреждениях инфраструктуры. Впоследствии он уточнил, что число пострадавших в результате атаки возросло – один человек погиб, а пятеро ранены.