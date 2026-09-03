В результате обстрела пострадали люди, также зафиксированы повреждения инфраструктуры. О последствиях атаки на город сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Ганжа.

Что известно об ударе по Днепру?

Прежде всего, отметим, что Воздушные силы предупреждали об угрозе БпЛА для Днепра с севера. По словам Ганжи, из-за обстрела загорелся пожар в пригороде Днепра. Речь идет о складах логистической компании.

Он также уточнил, что известно по меньшей мере о четырех пострадавших в результате российского удара.

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Какие еще города страдали от руссийского террора?

Вражеские войска атаковали ракетой поселок Печенеги в Харьковской области. Там пострадали не менее 10 человек, в том числе дети. Ночью под обстрелом оказалась и Одесщина – враг попал в многоэтажку.

Последствия фиксировались и в Киевской области. Известно о пострадавших мужчине и женщине. Кроме того, взрывы гремели и на Западе – Тернопольщине и Хмельнитчине.