В результате атаки пострадали люди, в том числе дети. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Что известно об ударе по Печенегам?

Россияне атаковали поселок на Харьковщине ракетой. По состоянию на 11:04 известно о 10 пострадавших, среди них – двое детей. Кроме того, на месте удара вспыхнули дом и хозпостройка. Все экстренные службы привлечены к ликвидации последствий обстрела.

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Где еще фиксировались последствия атак россиян?

Страна-агрессор ударила по многоэтажке в Одесской области. По предварительной информации, от российского террора пострадали 17 человек, в том числе трое детей. Также повреждены 20 частных квартир на этажах с 10-го по 17-й. Повреждены 12 автомобилей, которые были припаркованы рядом с домом.

Также известно о разрушении в результате обстрелов в Киевской области. Пострадали мужчина и женщина.

А ночью вражеский террор добрался и до Запада Украины. В частности, в Хмельницкой и Тернопольской областях гремели взрывы. Под ударом в Хмельницкой области оказались складские помещения и предприятие. По информации ГСЧС, мужчина получил ранение.