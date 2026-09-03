Унаслідок атаки постраждали люди, зокрема й діти. Про це повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Що відомо про удар по Печенігах?

Росіяни атакували селище на Харківщині ракетою. Станом на 11:04 відомо про 10 постраждалих, серед них – двоє дітей.

Окрім того, на місці удару спалахнули будинок і господарча споруда. Усі екстрені служби залучені до ліквідації наслідків обстрілу.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи небезпеку від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.

Де ще фіксували наслідки атак росіян?

Країна-агресорка вдарила по багатоповерхівці в Одеській області. За попередньою інформацією, від російського терору постраждали 17 людей, серед них троє дітей. Також пошкоджено 20 приватних квартир на поверхах із 10-го по 17-й. Пошкоджень зазнали 12 автомобілів, які були припарковані поруч із будинком.

Також відомо про руйнування внаслідок обстрілу на Київщині. Постраждали чоловік та жінка.

А протягом ночі ворожий терор дістався й до Заходу України. Зокрема, на Хмельниччині й на Тернопільщині гриміли вибухи. Під ударом у Хмельницькій області опинилися складські приміщення та підприємство. За інформацією ДСНС, чоловік зазнав поранення.