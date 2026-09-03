Представники влади повідомили про наслідки обстрілів. 24 Канал пише, яка інформація є на цей момент.

Що відомо про атаку реактивних БпЛА на Захід України 3 вересня та її наслідки?

У ніч на 3 вересня російські війська запустили низку реактивних безпілотників на територію України. Під ударом серед інших опинилися й західні області.

Дрон ворога помітили біля Тернополя, про що писали Повітряні сили. Близько півночі у Тернополі пролунали вибухи.

Як згодом повідомила Тернопільська ОВА у телеграмі, інформації про потерпілих громадян чи руйнування інфраструктури зафіксовано не було. Помітили загоряння трави, але не відомо, чи вона пов'язана з обстрілом.

Також удару БпЛА зазнала Хмельницька область. Там уламки збитого дрона спричинили пожежу на підприємстві, впавши на його території, як написали у Хмельницькій ОВА. Постраждали складські приміщення.

Вогонь локалізували. На щастя, і у цьому випадку інформація про загиблих чи травмованих внаслідок події не надходила.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи небезпеку від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.

Додамо, що під час атаки БпЛА вночі 3 вересня були вибухи й в Одесі. Влада вже проінформувала, що у місті пошкоджена багатоповерхівка та відомо про 8 постраждалих.