Представители властей сообщили о последствиях обстрелов. 24 Канал пишет, какая информация есть на данный момент.

Что известно об атаке реактивных БПЛА на Запад Украины 3 сентября и ее последствиях?

В ночь на 3 сентября российские войска запустили ряд реактивных беспилотников на территорию Украины. Под ударом среди прочих оказались и западные области.

Дрон противника заметили возле Тернополя, о чем писали Воздушные силы. Около полуночи в Тернополе раздались взрывы.

Как впоследствии сообщила Тернопольская ОВА в телеграме, информации о пострадавших гражданах или разрушении инфраструктуры зафиксировано не было. Заметили возгорание травы, но неизвестно, связано ли оно с обстрелом.

Также удар БПЛА пришелся на Хмельницкую область. Там обломки сбитого дрона вызвали пожар на предприятии, упав на его территорию, как сообщили в Хмельницкой ОВА. Пострадали складские помещения.

Пожар локализовали. К счастью, и в этом случае информация о погибших или пострадавших в результате происшествия не поступала.

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Добавим, что во время атаки БПЛА ночью 3 сентября взрывы произошли и в Одессе. Власти уже сообщили, что в городе повреждено многоэтажное здание и известно о 8 пострадавших.