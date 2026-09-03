Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Що відомо про російську атаку на Одещину?

За попередньою інформацією, від російського терору постраждали 17 людей, серед них троє дітей. Також пошкоджено 20 приватних квартир на поверхах із 10-го по 17-й. Пошкоджень зазнали 12 автомобілів, які були припарковані поруч із будинком.

На місці події працюють відповідні служби. Для мешканців та постраждалих розгорнули оперативний штаб, де людям надають необхідну допомогу.

Інформація про наслідки атаки може уточнюватися.

Наслідки російської атаки на Одещину / Одеська ОВА

Нагадаємо, у ніч проти 2 вересня російські війська атакували Одесу та область різними засобами повітряного нападу. Внаслідок удару пошкоджено житлові та адміністративні будівлі, навчальні заклади й автомобілі, відомо про 8 постраждалих, серед них дитина.

За попередньою інформацією, під час атаки ворог застосував реактивні та звичайні БпЛА, баражувальні боєприпаси "Бандероль" і балістичні ракети з окупованого Криму.

У місті пошкоджено 24-поверховий житловий будинок. На кількох поверхах зруйновані квартири, а в прилеглих будинках вибило вікна. Також пошкоджені автомобілі, офісні будівлі. Двоє постраждалих були госпіталізовані до лікарні.

Крім того, у ніч проти 1 вересня російські війська атакували прикордонну інфраструктуру Ізмаїльського району Одещини. Під ударом опинився міжнародний пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією. Атаку здійснили ударним безпілотником "Шахед". Внаслідок влучання пошкоджено будівлю та територію пункту пропуску, де також виникли пожежі.

Рятувальники оперативно локалізували займання. Через атаку роботу пункту пропуску "Орлівка" тимчасово призупинили. Наразі через нього не здійснюють оформлення громадян і транспортних засобів.