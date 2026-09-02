На регіон летіли реактивні БпЛА, "Бандеролі" та балістика. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Що відомо про обстріл Одеси вночі 2 вересня?

Повітряну тривогу в Одесі та різних районах Одеської області почали оголошувати 2 вересня близько 2 години ночі. З акваторії Чорного моря ворог, як повідомляли Повітряні сили та моніторингові спільноти, наближалися одразу різні види засобів повітряного нападу ворога.

Спочатку це були реактивні БпЛА, також і звичайні "Шахеди", а потім баражувальні боєприпаси "Бандеролі". Навіть балістичні ракети з окупованого Криму застосувала російська армія цієї ночі проти Одеси.

Серія сильних вибухів в Одесі та області прогриміла близько 02:30, чутно було й роботу ППО. На момент публікації повітряна атака Росії по Україні. Про наслідки обстрілу на момент публікації інформації немає.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи небезпеку від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.

Додамо, що перед Одесою під ударом ворога перебували й інші регіони. Зокрема, вибухи від атак реактивних БпЛА чули на околицях Тернополя, а також у Полтаві.