Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Что известно о российской атаке на Одесскую область?

По предварительной информации, от российского террора пострадали 17 человек, в том числе трое детей. Также повреждены 20 частных квартир на этажах с 10-го по 17-й. Повреждения получили 12 автомобилей, которые были припаркованы рядом с домом.

На месте происшествия работают соответствующие службы. Для жителей и пострадавших развернули оперативный штаб, где людям оказывают необходимую помощь.

Информация о последствиях атак может уточняться.

Последствия российской атаки на Одесскую область / Одесская ОВА

Напомним, в ночь на 2 сентября российские войска атаковали Одессу и область различными средствами воздушного нападения. В результате удара повреждены жилые и административные здания, учебные заведения и автомобили, известно о 8 пострадавших, среди них ребенок.

По предварительной информации, во время атаки враг применил реактивные и обычные БПЛА, баражировочные боеприпасы "Бандероль" и баллистические ракеты из оккупированного Крыма.

В городе поврежден 24-этажный жилой дом. На нескольких этажах разрушены квартиры, а в близлежащих домах выбило окна. Также повреждены автомобили, офисные постройки. Двое пострадавших были госпитализированы в больницу.

Кроме того, в ночь на 1 сентября российские войска атаковали пограничную инфраструктуру Измаильского района Одесской области. Под ударом оказался международный пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией. Атаку совершили ударным беспилотником "Шахед". В результате попадания повреждены здание и территория пункта пропуска, где также возникли пожары.