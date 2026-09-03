Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Що відомо про наслідки російської атаки?

У Бориспільському районі Київської області внаслідок ворожої атаки постраждав чоловік. Він отримав осколкові поранення, тому його госпіталізували. Наразі потерпілому надають усю необхідну медичну допомогу. Також внаслідок удару пошкоджено складські приміщення, адміністративну будівлю, магазин та МАФи.

На місцях працюють усі оперативні служби. Фахівці фіксують наслідки атаки та уточнюють інформацію щодо масштабів пошкоджень.

Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Перебувайте в укриттях та бережіть себе,

– наголосив Ткаченко.

Нагадаємо, уранці 2 вересня російські війська атакували Київщину. У Бучанському районі загорілися складські приміщення та пошкоджено приватний будинок. У Броварському районі також пошкоджено приватний будинок, а в Бориспільському – складську будівлю.

Відомо, що двоє людей отримали поранення. Чоловік у Бучанському районі отримав осколкове поранення стегна, а жінка у Броварському районі – уламкові поранення руки та плеча. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.