Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

Что известно о последствиях российской атаки?

В Бориспольском районе Киевской области в результате вражеской атаки пострадал мужчина. Он получил осколочные ранения, поэтому его госпитализировали. Пострадавшему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Также в результате удара повреждены складские помещения, административное здание, магазин и МАФы.

На местах работают все оперативные службы. Специалисты фиксируют последствия атаки и уточняют информацию о масштабах повреждений.

Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги. Находитесь в укрытиях и берегите себя,

– подчеркнул Ткаченко.

Напомним, утром 2 сентября русские войска атаковали Киевщину. В Бучанском районе загорелись складские помещения и поврежден частный дом. В Броварском районе также поврежден частный дом, а в Бориспольском – складское здание.

Известно, что два человека получили ранения. Мужчина в Бучанском районе получил осколочное ранение бедра, а женщина в Броварском районе – обломочные ранения руки и плеча. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.