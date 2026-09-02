Також пошкоджено склади та будинки. Про це повідомив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко.
Які наслідки атаки
Внаслідок ранкової атаки травмовано 2 людини. У Бучанському районі чоловік отримав осколкове поранення стегна, а у Броварському районі жінка – уламкові поранення руки та плеча.
Людям надають необхідну медичну допомогу.
Є пошкодження цивільної інфраструктури:Читайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram
- у Бучанському районі виникла пожежа складських приміщень, також пошкоджено приватний будинок,
- у Броварському районі пошкоджено приватний будинок,
- у Бориспільському районі пошкоджено складську будівлю.
Рятувальники працюють на місцях та ліквідовують наслідки атаки.
Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи небезпеку від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.
Нагадаємо, що серія вибухів вночі пролунала й в Одесі. Росія вдарила балістикою та дронами по місту, є руйнування, а також постраждалі – 8 осіб, серед них – дитина. Двоє людей госпіталізовані.