Також пошкоджено склади та будинки. Про це повідомив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Які наслідки атаки

Внаслідок ранкової атаки травмовано 2 людини. У Бучанському районі чоловік отримав осколкове поранення стегна, а у Броварському районі жінка – уламкові поранення руки та плеча.

Людям надають необхідну медичну допомогу.

Є пошкодження цивільної інфраструктури:

у Бучанському районі виникла пожежа складських приміщень, також пошкоджено приватний будинок,

у Броварському районі пошкоджено приватний будинок,

у Бориспільському районі пошкоджено складську будівлю.

Рятувальники працюють на місцях та ліквідовують наслідки атаки.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи небезпеку від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.

Нагадаємо, що серія вибухів вночі пролунала й в Одесі. Росія вдарила балістикою та дронами по місту, є руйнування, а також постраждалі – 8 осіб, серед них – дитина. Двоє людей госпіталізовані.