Через обстріл постраждали люди, є й пошкодження інфраструктури. Про наслідки атаки на місто повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Що відомо про удар по Дніпру?

Передусім зазначимо, що Повітряні сили попереджали про загрозу БпЛА для Дніпра з півночі. За словами Ганжі, через обстріл загорілася пожежа в передмісті Дніпра. Йдеться про склади логістичної компанії.

Він також уточнив, що відомо щонайменше про 4 постраждалих унаслідок російського удару.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи небезпеку від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.

Які ще міста страждали від російського терору?

Ворожі війська атакували ракетою селище Печеніги на Харківщині. Там постраждали щонайменше 10 людей, зокрема діти. Уночі під обстрілом опинилася й Одещина – ворог поцілив у багатоповерхівку.

Наслідки фіксували й у Київській області. Відомо про постраждалих чоловіка й жінку. Окрім того, вибухи гриміли й на Заході – на Тернопільщині й Хмельниччині.