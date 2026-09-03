Через обстріл постраждали люди, є й пошкодження інфраструктури. Про наслідки атаки на місто повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Що відомо про удар по Дніпру?
Передусім зазначимо, що Повітряні сили попереджали про загрозу БпЛА для Дніпра з півночі. За словами Ганжі, через обстріл загорілася пожежа в передмісті Дніпра. Йдеться про склади логістичної компанії.
Він також уточнив, що відомо щонайменше про 4 постраждалих унаслідок російського удару.
Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи небезпеку від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.Читайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Які ще міста страждали від російського терору?
Ворожі війська атакували ракетою селище Печеніги на Харківщині. Там постраждали щонайменше 10 людей, зокрема діти. Уночі під обстрілом опинилася й Одещина – ворог поцілив у багатоповерхівку.
Наслідки фіксували й у Київській області. Відомо про постраждалих чоловіка й жінку. Окрім того, вибухи гриміли й на Заході – на Тернопільщині й Хмельниччині.