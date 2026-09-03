Які наслідки удару

Про наслідки ворожої атаки розповіла пресслужба "Нової пошти".

У компанії повідомили, що російський удар забрав життя їхнього колеги.

Ми висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Компанія перебуває на зв’язку з родиною та надає всю необхідну допомогу,

– йдеться у заяві.

Міський голова Дніпра Борис Філатов у своєму дописі в Telegram уточнив, що Росія вбила 27-річного водія поштової компанії.

Водночас, за даними НП, п'ятеро працівників отримали осколкові поранення різного ступеня тяжкості. Вони перебувають у свідомості та отримують необхідну медичну допомогу.

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Що буде з посилками

У компанії додали, що наразі триває ліквідація наслідків удару.

"Нова пошта" ще встановлює точну кількість пошкоджених відправлень. Проте клієнтам, чиї посилки були знищені внаслідок атаки, пообіцяла компенсувати їх оголошену вартість.

Попри руйнування депо та відділення, "Нова пошта" вже запустила резервну логістичну схему, щоб перенаправити потоки відправлень та мінімізувати можливі затримки з доставкою.

Актуальну інформацію про статус відправлень можна дізнатися в мобільному застосунку та на сайті компанії,

– додали в "Новій пошті".

Нагадаємо, сьогодні вдень Росія продовжувала тероризувати Дніпро. Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив про поранених та пошкодження інфраструктури. Згодом він уточнив, що кількість постраждалих через атаку зросла – одна людина загинула, а пʼятеро поранені.