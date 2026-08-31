Враг вновь нанес удар по складу сети Varus: что будет с поставками товаров

В ночь на 31 августа российская армия продолжила наносить удары по складам больших торговых сетей Украины. Вновь пострадали помещения компании Varus в Киевской области.

Последствия удара по складу Varus

Вражеский удар по складу нанес значительный ущерб. Большое количество товаров было повреждено или уничтожено, сообщили в Varus.

Однако никто из сотрудников компании во время атаки на склад не пострадал.

В то же время в Varus уже предупредили, что из-за разрушительных последствий атаки в ближайшее время могут возникнуть перебои с поставками товаров в магазины сети.