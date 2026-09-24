"Создавали годами": российская атака разрушила производство "ТК-Домашний текстиль"

В ночь на 24 сентября российская армия нанесла удар по производственному объекту и логистическому складу компании "ТК-Домашний Текстиль" в Киеве. Предприятие подверглось удару баллистической ракетой.

Какой ущерб нанес враг

О последствиях атаки сообщил совладелец группы "Текстиль-Контакт" Александр Соколовский в Facebook.

По его словам, российский удар пришелся именно на главное производство компании, однако, к счастью, обошлось без жертв.

К сожалению, нанесен значительный ущерб всему тому, что создавалось годами. Но главное – никто из сотрудников не пострадал,

– отметил Соколовский.

Бизнесмен подчеркнул, что на предприятии не производили и не хранили никакой военной продукции. Ведь "ТК-Домашний текстиль" изготавливает товары для дома:

пледы;

подушки;

одеяла;

постельное белье;

одежду;

и другую текстильную продукцию.

Это еще одно подтверждение того, что оккупанты сейчас наносят удар исключительно по нашей экономике и по гражданской инфраструктуре,

– подчеркнул Соколовский.

Фото: Последствия удара по производству "ТК-Домашний текстиль" / Александр Соколовский

Что будет с производством

Масштаб ущерба после ночной атаки в компании пока не называют. В то же время Соколовский заявил, что команда делает все возможное, чтобы продолжить выполнять обязательства перед партнерами, клиентами и поставщиками.

По его словам, несмотря на значительные разрушения, производство планируют возобновить.

Как бы ни было тяжело и больно, будем жить и "делать свое". Главное – что у нас есть сильная и профессиональная команда, а это наше главное сокровище и капитал,

– подчеркнул совладелец группы.

Обратите внимание! "ТК-Домашний текстиль" – украинское предприятие группы "Текстиль-Контакт", специализирующееся на производстве товаров для дома. Группа объединяет девять предприятий в семи регионах Украины, а весной 2026 года даже начала экспорт собственных тканей в Словакию.

Напомним, это уже как минимум второй удар по объектам предприятия за последний год. В ноябре 2025 года российская атака повредила складские и производственные помещения "Текстиль-Контакта" в Киеве. Тогда во время атаки погибли четверо водителей, прибывших для разгрузки товаров.