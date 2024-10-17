Сегодня без изменений, завтра спад цены: НБУ установил курс доллара и евро

За последние сутки официальные курс доллара и евро почти не изменились. Впрочем, на завтра ожидается существенный спад стоимости европейской валюты более чем на 10 копеек.

Официальный курс 17 октября

По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,22 гривны. То есть цена валюты выросла на 1 копейку против 16 октября.

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Официальный курс евро взамен составляет 44,91 гривны. То есть, цена упала на 1 копейку.

По состоянию на 18 октября курс НБУ будет такой:

доллар – 41,23 гривны,

евро – 44,79 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 17 октября курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41,05 гривны, а продажа – 41,50 гривны .

покупка – а продажа – . На черном рынке: покупка – 41,46 гривны , а продажа – 41,50 гривны.

покупка – , а продажа – В обменниках: покупка – на уровне 40,83 гривны, а продажа – 41,53 гривны.

Какой курс доллара и евро прогнозируют на следующей неделе

По прогнозам банкира Тараса Лесового, с которыми он поделился с 24 Каналом, в конце октября курсовые показатели будут оставаться в среднем до 41,7 гривны за доллар, а евро от 45 до 47,5 гривны на межбанке и на наличном рынке.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка В первую половину октября благодаря удачной политике НБУ, курс находился в довольно узком коридоре, в некоторые моменты рынок был в состоянии "сам на сам" – без вмешательств регулятора.

Обратите внимание! На следующей неделе ожидается, что коридоры валютных колебаний будут составлять: 41,1 – 41,5 гривны за доллар и 45 – 47 гривны за евро (на межбанке) и 41,2 – 41,7 гривны за доллар и 45 – 47,5 гривны за евро (на наличном рынке)