Офіційний курс 17 жовтня

За даними НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,22 гривні. Тобто ціна валюти зросла на 1 копійку проти 16 жовтня.

Читайте також Чи може кінець осені стати переломним для курсу долара

WhiteBIT прагне надати своїм користувачам сервіс найвищого рівня, тому криптобіржа пропонує цілодобову службу підтримки. Звернутися за допомогою можна через електронну пошту, за телефоном або в чаті на вебсайті.

Офіційний курс євро натомість становить 44,91 гривні. Тобто, ціна впала на 1 копійку.

Станом на 18 жовтня курс НБУ буде такий:

долар – 41,23 гривні,

євро – 44,79 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 17 жовтня курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41,05 гривні, а продаж – 41,50 гривні .

купівля – а продаж – . На чорному ринку: купівля – 41,46 гривні , а продаж – 41,50 гривні.

купівля – , а продаж – В обмінниках: купівля – на рівні 40,83 гривні, а продаж – 41,53 гривні.

Який курс долара та євро прогнозують наступного тижня

За прогнозами банкіра Тараса Лєсового, з якими він поділився з 24 Каналом, наприкінці жовтня курсові показники залишатимуться в середньому до 41,7 гривні за долар, а євро від 45 до 47,5 гривні на міжбанку та на готівковому ринку.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку В першу половину жовтня завдяки вдалій політиці НБУ, курс перебував в доволі вузькому коридорі, в деякі моменти ринок був у стані "сам на сам" – без втручань регулятора.

Зверніть увагу! Наступного тижня очікується, що коридори валютних коливань становитимуть: 41,1 – 41,5 гривні за долар та 45 – 47 гривні за євро (на міжбанку) та 41,2 – 41,7 гривні за долар та 45 – 47,5 гривні за євро (на готівковому ринку)