НБУ продал почти 519 миллионов долларов за неделю

На прошлой неделе НБУ продал на межбанке 518,6 миллиона долларов. Интересно, что регулятор не покупал валюту.

НБУ продал валюту

Поэтому с 12 по 16 августа НБУ продал 518,6 миллиона долларов. Это на 22,6 миллиона долларов меньше, чем на прошлой неделе. К тому же Нацбанк не покупал валюту.

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Напомним! С начала года НБУ продал 19 миллиардов долларов и купил 118,6 миллиона долларов.

До этого правление НБУ проголосовало, чтобы оставить учетную ставку на уровне 15%. Это необходимо для:

дальнейшего поддержания курсовой устойчивости;

сохранения умеренной инфляции в 2024 году;

приведения инфляции к целевому диапазону 5%.

НБУ объявил в 2023 году о переходе от режима фиксированного обменного курса. Начиная с 3 октября 2023 года, официальный обменный курс доллара будет разрешено колебаться.