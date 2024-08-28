Официальный курс теряет цену: на сколько подешевели доллар и евро

После того как евро пересекло новую психологическую границу, стоимость валюты начала опускаться. Вскоре цена снова будет менее 46 гривен. Курс доллара также дешевеет – за последние сутки на 5 копеек.

Официальный курс 28 августа

По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,30 гривны. То есть цена валюты упала на 5 копеек.

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Официальный курс евро вместо этого составляет 46,10 гривны. Соответственно, цена этой валюты упала на 8 копеек.

По состоянию на 29 августа, курс от НБУ будет такой:

доллар – 41,25 гривны,

евро – 45,87 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 28 августа курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41,12 гривны , а продажа – 41,60 гривны .

покупка – , а продажа – . В обменниках: покупка – на уровне 41,20 гривны , а продажа – 41,60 гривны .

покупка – на уровне , а продажа – . На черном рынке: покупка – 41,40 гривны, а продажа – 41,50 гривны.

Каким будет курс 1 сентября

По прогнозам банкира Тараса Лесового, с которыми он поделился с 24 Каналом, в конце августа ожидается приспособление рынка к новым курсовым реалиям.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Важно подчеркнуть, что постепенные изменения на валютном рынке уже трансформировались в новые "коридоры" допустимых изменений: как и в предыдущую неделю основные колебания американского доллара будут происходить в пределах 41 – 41,7 гривен за доллар на межбанке и 41 – 42 гривен за доллар на наличном рынке с вероятным достаточно медленным смещением нижней границы коридоров.

Как отмечает Лесовой, девальвация гривны по итогам августа может составить до 1,2 – 1,4%. В то же время официальный курс доллара, по состоянию на 1 сентября, может находиться в таких курсовых показателях, как 41,4 – 41,6 гривны за валюту.