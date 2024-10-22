НБУ оживил курсы валют: какие цены на доллар и евро

После нескольких дней затишья на рынке Нацбанк повысил курсы доллара и евро, но несущественно. Американская валюта выросла на 5 копеек, а европейская – на 9 копеек.

Официальный курс 22 октября

По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,28 гривны. То есть цена валюты подорожала на 5 копеек против 21 октября.

Читайте также Сколько будет стоить приобрести 100 долларов в конце октября

Официальный курс евро взамен составляет 44,81 гривны. То есть, цена выросла на 9 копеек.

По состоянию на 23 октября курс НБУ будет такой:

доллар – 41,33 гривны,

евро – 44,70 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 22 октября курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41,12 гривны, а продажа – 41,55 гривны.

покупка – а продажа – На черном рынке: покупка – 41,55 гривны , а продажа – 41,55 гривны.

покупка – , а продажа – В обменниках: покупка – на уровне 40,90 гривны, а продажа – 41,56 гривны.

Курс на наличном рынке в конце октября

Банкир Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что ценовая конъюнктура будет меняться из-за инфляции, поэтому товары и услуги вырастут в цене. В то же время валютный рынок не будет "штормить" вследствие этого.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Курсовые показатели более или менее будут оставаться на межбанке в пределах коридоров 41,1 – 41,5 гривны за доллар и 45 – 47 гривен за евро.

На наличном рынке ожидается, что доллар будет в среднем на уровне 41,2 – 41,7 гривны, а евро будет колебаться в районе 45 – 47,5 гривны за евро.