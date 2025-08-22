Советник Белого дома Питер Наварро обвинил Индию в закупке российской нефти. Он указал, что эта страна может обойтись и без продукции из России.

Нужна ли Индии российская нефть?

Наварро указывает, что слова индийских чиновников о критической зависимости от российских энергоресурсов не соответствуют действительности, сообщает 24 Канал со ссылкой на WION.

Питер Наварро Торговый советник Белого дома До полномасштабного вторжения в феврале 2022 года Индия импортировала из России менее 1% нефти. Сегодня этот показатель вырос до 30 – 35%. Это чушь говорить, что им нужна эта нефть

Наварро указал, что индийские нефтеперерабатывающие предприятия сейчас являются "прачечной для Кремля", ведь:

индийские предприятия покупают российскую нефть по сниженной цене;

затем происходит переработка нефти;

далее этот продукт продают за границу по более высокой цене.

Обратите внимание! Наварро указывает, что своими действиями Индия, фактически, частично финансирует российскую агрессию против Украины.

Как США противодействуют закупке российской нефти Индией?

Наварро считает, что пошлины на индийские товары должны вырасти с 25% до 50%. Советник Белого дома называет премьер-министра Индии Нарендру Моди "сильным лидером" и призывает к пересмотру экономической политики Индии.

Заметьте! Наварро также указал, что индийское правительство "не желает признавать свою роль в кровопролитии".