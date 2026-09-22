С учетом цены на нефть в 50 долларов за баррель: Россия формирует бюджет на ближайшие годы

Бюджет на 2027 год сформирован исходя из цены отсечения в 50 долларов за баррель. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

Что известно о ситуации с российским бюджетом

Если бы в этом году цена отсечки составляла 50 долларов за баррель, то из 5 триллионов рублей нефтегазовых доходов, полученных за первые восемь месяцев года, почти треть пришлось бы направить в ФНД, о чем отметил эксперт аналитического центра NEST, бывший заместитель министра финансов Сергей Алексашенко.

В то же время пришлось бы найти средства на текущие выплаты, чтобы компенсировать недополученные доходы.

Напомню, бюджет этого года был представлен Думе с расходами на войну, которые были меньше, чем в 2025 году. Собственно говоря, это не помешало принять его тем, кто заседал в Думе год назад, и я не думаю, что те, кто придет им на смену, окажутся чем-то иным,

– пишет Алексашенко.

В частности, Силуанов призывает формировать бюджет "по карману": сколько есть доходов, такими и будут бюджетные расходы.

Но, как отмечается в материале The Moscow Times, за годы полномасштабной войны против Украины расходы бюджета выросли почти вдвое по сравнению с 2021 годом, когда они составляли 24,8 триллиона рублей. В этом году они были запланированы на уровне 44,1 триллиона рублей. Согласно бюджетной расписке, они превысили 45 триллионов. Но какова будет окончательная сумма – неизвестно.

Алексашенко ранее сообщал: ожидает, что по итогам года доходы бюджета составят 40,3 триллиона рублей.

Силуанов заявил, что дефицит не превысит 3% ВВП, или 6,7 триллиона рублей.

Напомним, что бюджетная дыра российского бюджета в следующем году составит 4,8 триллиона рублей. Предыдущая оценка бюджета была озвучена как 2% ВВП.