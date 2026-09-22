Що відомо про ситуацію з російським бюджетом

Якби цьогоріч ціна відсікання становила 50 доларів за барель, то з 5 трильйонів рублів нафтогазових доходів, отриманих за перші вісім місяців року, майже третину потрібно було б спрямувати до ФНД, про що зазначив експерт аналітичного центру NEST, колишній заступник міністра фінансів Сергій Алексашенко.

Водночас довелося б знайти гроші на поточні виплати, щоб компенсувати недоотримані доходи.

Нагадаю, бюджет цього року було представлено Думі з видатками на війну, які були меншими, ніж у 2025 році. Власне кажучи, це не завадило ухвалити його тим, хто засідав у Думі рік тому, і я не думаю, що ті, хто прийде їм на зміну, виявляться чимось іншим,

– пише Алексашенко.

Зокрема, Силуанов закликає формувати бюджет "по одежці": скільки є доходів, такими й будуть бюджетні витрати.

Але, як зазначається у матеріалі The Moscow Times, за роки повномасштабної війни проти України видатки бюджету зросли майже вдвічі порівняно з 2021 роком, коли вони становили 24,8 трильйона рублів. Цього року їх було заплановано на рівні 44,1 трильйона рублів. Згідно з бюджетним розписом, вони перевищили 45 трильйонів. Але скільки це становитиме в підсумку — невідомо.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Алексашенко раніше повідомляв: очікує, що за підсумками року доходи бюджету опиняться на рівні 40,3 трильйона рублів.

Силуанов заявив, що дефіцит не перевищить 3% ВВП, або 6,7 трильйона рублів.

Нагадаємо, що бюджетна діра російського бюджету наступного року становитиме 4,8 трильйона рублів. Попередня оцінка бюджету була озвучена як 2% ВВП.