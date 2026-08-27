Ночная атака баллистикой дронами: повреждены предприятия и склады в нескольких областях

В ночь на 27 августа российские войска нанесли массированный удар баллистическими ракетами и беспилотниками по территории Украины. В результате атаки были повреждены промышленные объекты в Днепропетровской области и складские помещения в Киевской области, есть раненые.

Масштабы разрушений в Киевской области

В ночь на 27 августа российские войска нанесли массированный удар баллистическими ракетами и беспилотниками по территории Украины. В результате атаки были повреждены промышленные объекты в Днепропетровской области и складские помещения в Киевской области, есть раненые, что сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

В Киевской области вражеские средства поражения вызвали пожары и разрушения коммерческой и гражданской инфраструктуры в нескольких районах. В Бориспольском районе в результате попадания загорелись складские помещения, также разрушения складов зафиксировали в Фастовском районе.

Кроме того, повреждения получили частные дома в Броварском и Вышгородском районах. По предварительной информации местных властей, среди гражданского населения области пострадавших нет.

В столице из-за падения обломков сбитых целей зафиксированы повреждения во дворе жилого дома в Подольском районе и на территории учебного заведения в Шевченковском районе.

Удары по промышленности Днепропетровской области

Сильным обстрелам подверглась Днепропетровская область, где под прицелом оказались промышленные объекты. В Кривом Роге баллистические ракеты повредили промышленное предприятие, в результате чего ранения получили трое мужчин, двое из которых были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Удары также зафиксировали в Никопольском районе, где под обстрел попали районный центр и Марганецкая община. Там было разрушено местное предприятие, по данным главы Днепропетровской областной военной администрации Александра Ганжи.

Хронология и география ночного обстрела

Пуски баллистических ракет осуществлялись как минимум с пяти направлений, в частности из Брянской, Курской, Воронежской областей и района Миллерово. В течение ночи взрывы раздавались также в Запорожье, Павлограде, Кременчуге и Одессе.

Напомним, как ранее сообщалось на нашем сайте, враг регулярно применяет баллистическое вооружение и атаки с использованием дронов против гражданской и промышленной инфраструктуры Украины . Россия нанесла массированный удар по Украине баллистическими ракетами: где были взрывы и каковы последствия.