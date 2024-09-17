SWIFT работает над созданием инфраструктуры для операций с цифровыми активами

SWIFT разрабатывает собственную инфраструктуру для оптимизации переводов и расчетов по цифровым активам. Сейчас система пытается обеспечить совместимость виртуальных сетей со своими возможностями

SWIFT создаст инфраструктуру для крипты

Поэтому сейчас система находится на стадии оптимизации своих возможностей. Об этом сообщили на сайте SWIFT.

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Мы зарекомендовали себя как надежная и эффективная платформа для операций с фиатными деньгами и ценными бумагами. Теперь продолжаем совершенствовать нашу инфраструктуру, чтобы предложить нашим участникам такой же уровень доступа к новым классам цифровых активов и валют в различных сферах использования,

– написали там.

Такие операции должны стать важным шагом в развитии SWIFT как глобальной межбанковской сети. В будущем покупатели ценных бумаг смогут одновременно оплачивать и обменивать токенизированные активы в режиме реального времени онлайн.