SWIFT працює над створенням інфраструктури для операцій з цифровими активами

SWIFT розробляє власну інфраструктуру для оптимізації переказів та розрахунків за цифровими активами. Нині система намагається забезпечити сумісність віртуальних мереж зі своїми можливостями

SWIFT створить інфраструктуру для крипти

Тож наразі система перебуває на стадії оптимізації своїх можливостей. Про це повідомили на сайті SWIFT.

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– написали там.

Такі операції мають стати важливим кроком у розвитку SWIFT як глобальної міжбанківської мережі. В майбутньому покупці цінних паперів зможуть одночасно оплачувати та обмінювати токенізовані активи в режимі реального часу онлайн.