Ціна найпопулярніших криптовалют

Згідно з даними однієї з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, курс найпопулярніших криптовалют станом на 16 вересня має такий вигляд:

Bitcoin (BTC) – 58,80 тисячі долара за монету (-2,22% за добу);

(BTC) – 58,80 тисячі долара за монету (-2,22% за добу); Ethereum (ETH) – 2,29 тисячі долара за монету (-5,14% за добу).

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Час – це гроші. Тому не витрачайте його в очікуванні та поповнюйте свій баланс за лічені хвилини з WhiteBIT. Криптобіржа подбала, щоб процедура переказу була швидкою та безпечною, а платежі можна було комфортно зробити не лише в межах України, але й з будь-якої точки світу. Оцініть й ви цю опцію у декілька клаців.

До якого топу увійшла Україна

В рейтингу Chainalysis Україна опинилася на 6 місці за рівнем прийняття криптоактивів у 2024 році. Водночас порівняно з минулим роком Україна опустилася в загальному рейтингу на одну позицію.