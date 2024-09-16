Цена самых популярных криптовалют
Согласно данным одной из крупнейших криптобирж Европы с украинскими корнями WhiteBIT, курс самых популярных криптовалют по состоянию на 16 сентября выглядит следующим образом:
- Bitcoin (BTC) – 58,80 тысячи доллара за монету (-2,22% за сутки);
- Ethereum (ETH) – 2,29 тысячи доллара за монету (-5,14% за сутки).
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В какой топ вошла Украина
В рейтинге Chainalysis Украина оказалась на 6 месте по уровню принятия криптоактивов в 2024 году. В то же время по сравнению с прошлым годом Украина опустилась в общем рейтинге на одну позицию.
- В лидеры рейтинга вошли такие страны, как Индия, Нигерия, Индонезия, США и Вьетнам.
- Интересно, что в 10-ку также вошли Россия, Филиппины, Пакистан и Бразилия.
- А замыкают рейтинг Канада, Южная Корея и Китай, который ранее был на 11 месте.