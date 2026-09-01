Проблемы создает не только враг: новые отключения электроэнергии в пяти регионах Украины

Во вторник, 1 сентября, из-за боевых действий и обстрелов в Украине вновь остались без электричества тысячи потребителей. При этом непогода добавила работы энергетикам, оставив без света около двухсот населенных пунктов.

Последствия российских обстрелов

В результате ракетных и дронных ударов к утру новые отключения электроэнергии зафиксированы в пяти регионах, пишет Укрэнерго.

Среди пострадавших областей:

Киевская;

Одесская;

Харьковская;

Сумская;

и Донецкая.

В местах обстрелов, где позволяет обстановка с безопасностью, аварийно-ремонтные бригады уже работают над восстановлением энергоснабжения.

Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение всех абонентов,

– подчеркнули в Укрэнерго.

Последствия непогоды

В то же время к обстрелам добавилась непогода. Из-за ухудшения погодных условий, грозы и порывов ветра к утру в Сумской области сложилась сложная ситуация с энергоснабжением.

Без света остались частично или полностью жители 188 населенных пунктов.

Ремонтные бригады облэнерго уже находятся на месте обрывов и работают над восстановлением поврежденных непогодой воздушных линий электропередачи.

Потребление электроэнергии

Вместе с тем украинцы увеличили потребление электроэнергии. Утром 1 сентября его уровень был на 6,7% выше по сравнению с понедельником.

Причиной стала облачная погода и дожди на значительной территории Украины, поэтому бытовые солнечные электростанции работают менее эффективно, чем раньше. Соответственно, потребители переключаются на общую сеть.

Энергетики пока не прогнозируют сегодня плановых отключений, но все же советуют экономно расходовать электроэнергию.

Учитывая погодные условия, активное энергопотребление сегодня следует перенести на период наиболее эффективной работы промышленных солнечных электростанций – с 10:00 до 16:00,

– призвали в Укрэнерго.

Об изменениях ситуации в энергосистеме можно узнать на сайте и официальных страницах в соцсетях своего облэнерго.

Напомним, из-за ударов российских дронов и ракет в ночь на 27 августа произошло аварийное отключение электроэнергии в Полтавской области. Враг совершил атаку на энергетическую инфраструктуру Миргородского района. Тогда без света временно остались потребители в семи населенных пунктах.