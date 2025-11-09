Правила передачи показателей обновили: ошибка может стоить потребителю денег

В Украине ввели новый порядок подачи показателей. Потребителям советуют внимательно следить за изменениями, чтобы избежать неточностей в начислениях и лишних расходов.

Как нужно передавать показатели счетчика?

В Украине обновили порядок представления показаний газовых счетчиков. Крупнейший оператор распределения "Газораспределительные сети" внедрил новые правила и современные цифровые инструменты для потребителей, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Газправду".

Отныне все ключевые действия, такие как передача показателей, проверка баланса, оплата счетов и добавление лицевых счетов – доступны в официальном чат-боте компании в Telegram. Это позволяет сделать процесс более точным, прозрачным и быстрым.

Обратите внимание! У "Нафтогазе"отмечают: данные нужно передавать с 1 по 5 ноября включительно. Если этого не сделать вовремя, оплату могут начислить по средним домовым показателям, что приводит к лишним платежам или долгам.

Как правильно снять показания счетчика газа?

Прежде чем снимать показания, важно определить тип счетчика, ведь от этого зависит, как правильно считывать данные. В Украине самые распространенные два вида приборов:

механический, который имеет барабан с цифрами;

и электронный, где показатели отображаются на цифровом экране.

Во время фиксации данных следует записывать цифры слева направо, пропуская нулевые значения в начале. Числа после запятой или обозначенные красным цветом в показания не вносятся, они не учитываются в расчетах за потребленный газ.

