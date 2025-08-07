После введенных Трампом тарифов государственные НПЗ Индии приостановили закупку российской нефти. Крупные компании планируют отказ от таких закупок.

Индийские компании будут ждать дальнейших указаний властей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Что известно об остановке закупки нефти индийскими НПЗ?

Государственные НПЗ Индии приостановили закупку российской нефти. Это произошло после введения новых тарифов США против Индии.

Также известно, что крупные нефтяные компании, такие, как Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp., планируют отказ и от будущих закупок, пока не будет других указаний от властей.

Дональд Трамп удвоил пошлину на весь индийский экспорт в США как ответ на закупку Индией сырой нефти в России.

Официально индийские власти не сообщали, что намерены останавливать закупки российской нефти и не давали таких указаний компаниям. Правительство премьер-министра Нарендры Моди сопротивляется тарифам Трампа.

Бывший директор Bharat Petroleum сказал, что "в течение определенного периода будут некоторые перебои в работе, но спрос и предложение сырой нефти сбалансируются". По его словам, ближневосточная нефть, вероятнее всего, станет основным заменителем российской, если в этом будет необходимость.