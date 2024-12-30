О каких изменениях следует сообщать ПФУ, чтобы не потерять субсидию
Любые изменения персональных данных украинцы должны вносить в соответствующие реестры в течение 30 календарных дней, если они получают государственную помощь, соцвыплаты или льготы. Так назначение и выплата помощи напрямую зависят от достоверности персональных данных.
О каких изменениях следует сообщать ПФУ
В случае выявления несоответствий в данных, выплаты могут быть прекращены, пишет 24 канал со ссылкой на Пенсионный фонд.
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Для того, чтобы избежать подобных ситуаций, следует сообщать Пенсионный фонд о таких изменениях:
- Изменение фамилии, имени или отчества.
- Получение нового паспорта.
- Изменение идентификационного кода или отказ от него.
- Получение нового льготного удостоверения.
- Получение дубликатов документов, требующих обновления информации.
Как подать обновленные данные в Пенсионный фонд
Сообщить ПФУ об обновленной информации можно следующим образом:
- лично в сервисном центре фонда;
- через органы городского совета
- в центрах предоставления административных услуг
- дистанционно: через портал электронных услуг ПФУ, в приложении "Пенсионный фонд" или через портал "Дія";
- отправив документы по почте.
Так для этого следует проверить свои данные и документы и убедиться, что все изменения, которые произошли в семье, зафиксированы.
Заметьте! Пенсионный фонд дает только месяц на внесение изменений, поэтому не следует откладывать обновление информации.