О каких изменениях следует сообщать ПФУ, чтобы не потерять субсидию

30 декабря 2024, 20:53
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Автор: Валерия Моргун

Любые изменения персональных данных украинцы должны вносить в соответствующие реестры в течение 30 календарных дней, если они получают государственную помощь, соцвыплаты или льготы. Так назначение и выплата помощи напрямую зависят от достоверности персональных данных.

О каких изменениях следует сообщать ПФУ

В случае выявления несоответствий в данных, выплаты могут быть прекращены, пишет 24 канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

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Для того, чтобы избежать подобных ситуаций, следует сообщать Пенсионный фонд о таких изменениях:

  1. Изменение фамилии, имени или отчества.
  2. Получение нового паспорта.
  3. Изменение идентификационного кода или отказ от него.
  4. Получение нового льготного удостоверения.
  5. Получение дубликатов документов, требующих обновления информации.

Как подать обновленные данные в Пенсионный фонд

Сообщить ПФУ об обновленной информации можно следующим образом:

  • лично в сервисном центре фонда;
  • через органы городского совета
  • в центрах предоставления административных услуг
  • дистанционно: через портал электронных услуг ПФУ, в приложении "Пенсионный фонд" или через портал "Дія";
  • отправив документы по почте.

Так для этого следует проверить свои данные и документы и убедиться, что все изменения, которые произошли в семье, зафиксированы.

Заметьте! Пенсионный фонд дает только месяц на внесение изменений, поэтому не следует откладывать обновление информации.