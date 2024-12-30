Про які зміни слід повідомляти ПФУ, аби не втратити субсидію

Будь-які зміни щодо персональних даних українці мають вносити до відповідних реєстрів впродовж 30 календарних днів, якщо вони отримують державну допомогу, соцвиплати чи пільги. Так призначення та виплата допомоги безпосередньо залежать від достовірності персональних даних.

Про які зміни слід повідомляти ПФУ

У разі виявлення невідповідностей у даних, виплати можуть бути припинені, пише 24 канал з посиланням на Пенсійний фонд.

Читайте також Як українцям перевірити наявність пільг

Для того, аби уникнути подібних ситуацій, слід повідомляти Пенсійний фонд про такі зміни:

Зміна прізвища, імені чи по батькові. Отримання нового паспорта. Зміна ідентифікаційного коду або відмова від нього. Отримання нового пільгового посвідчення. Отримання дублікатів документів, що вимагають оновлення інформації.

Як подати оновлені дані до Пенсійного фонду

Повідомити ПФУ про оновлену інформацію можна таким чином:

особисто у сервісному центрі фонду;

через органи міської ради

у центрах надання адміністративних послуг

дистанційно: через портал електронних послуг ПФУ, у застосунку "Пенсійний фонд" або через портал "Дія";

надіславши документи поштою.

Так для цього слід перевірити свої дані та документи та переконатися, що всі зміни, які відбулися в сім’ї, зафіксовані.

Зауважте! Пенсійний фонд дає лише місяць на внесення змін, тому не слід відкладати оновлення інформації.