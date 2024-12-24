Як перевірити наявність пільг або субсидій

На вебпорталі установи надано можливість перевірки інформації за призначеними субсидіями та пільгами, пише 24 канал з посиланням на фонд.

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З 2023 року отримувачі житлових субсидій та пільг в Україні можуть перевірити чимало інформації в особистому кабінеті на вебпорталі е-послуг ПФУ в розділах "Моя субсидія" та "Мої пільги".

Йдеться про такі дані:

місяць та рік останнього нарахування;

нараховану суму;

рішення щодо призначення субсидії/пільги.

Важливо! Зокрема якщо людина подала заяву та супровідні документи через портал Пенсійного фонду, то відповідь можна побачити у розділі "Мої повідомлення". Розгляд звернення, а також прийняття остаточного рішення, зазвичай займає від 14 до 30 днів.