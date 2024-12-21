Як українці можуть втратити субсидію у 2025 році

Так у випадку, якщо один з членів домогосподарства виїхав за кордон понад 60 днів, то він більше не буде враховуватися при нарахуванні субсидії, пише 24 канал з посиланням на Пенсійний фонд.

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Одержувач житлової субсидії протягом 30 днів має повідомити Пенсійний фонд України про факт, який вливає на призначення житлової субсидії, у тому числі про перебування за кордоном особи зі складу домогосподарства або члена сім’ї особи зі складу домогосподарства сукупно понад 60 днів у періоді, на який призначено субсидію,

– зазначили у дописі.

Крім того, якщо в домогосподарстві зареєстровано кілька осіб, а один із членів родини перебуває за кордоном понад 60 днів, то субсидія буде нарахована лише тим українцям, що перебувають на території свої Батьківщини.

Що буде, якщо не повідомити про перебування члена родини за кордоном

Якщо Пенсійний фонд виявить факт перебування члена домогосподарства за кордоном у період отримання житлової субсидії, то ті домогосподарства, які мали обов’язок повідомити про такий факт, виплата житлової субсидії припиняється.

Важливо! Тоді житлову субсидію цьому домогосподарству може бути призначено за новим зверненням з початку опалювального або неопалювального сезону.