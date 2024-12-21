Как украинцы могут потерять субсидию в 2025 году

Так в случае, если один из членов домохозяйства выехал за границу более 60 дней, то он больше не будет учитываться при начислении субсидии, пишет 24 канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

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Получатель жилищной субсидии в течение 30 дней должен сообщить Пенсионный фонд Украины о факте, который влияет на назначение жилищной субсидии, в том числе о пребывании за границей лица из состава домохозяйства или члена семьи лица из состава домохозяйства совокупно более 60 дней в периоде, на который назначена субсидия,

– отметили в заметке.

Кроме того, если в домохозяйстве зарегистрировано несколько человек, а один из членов семьи находится за границей более 60 дней, то субсидия будет начислена только тем украинцам, находящихся на территории своей Родины.

Что будет, если не сообщить о пребывании члена семьи за границей

Если Пенсионный фонд обнаружит факт пребывания члена домохозяйства за рубежом в период получения жилищной субсидии, то те домохозяйства, которые имели обязанность сообщить о таком факте, выплата жилищной субсидии прекращается.

Важно! Тогда жилищную субсидию этому домохозяйству может быть назначена по новому обращению с начала отопительного или неотопительного сезона.