Про які зміни слід повідомляти ПФУ
У разі виявлення невідповідностей у даних, виплати можуть бути припинені, пише 24 канал з посиланням на Пенсійний фонд.
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Для того, аби уникнути подібних ситуацій, слід повідомляти Пенсійний фонд про такі зміни:
- Зміна прізвища, імені чи по батькові.
- Отримання нового паспорта.
- Зміна ідентифікаційного коду або відмова від нього.
- Отримання нового пільгового посвідчення.
- Отримання дублікатів документів, що вимагають оновлення інформації.
Як подати оновлені дані до Пенсійного фонду
Повідомити ПФУ про оновлену інформацію можна таким чином:
- особисто у сервісному центрі фонду;
- через органи міської ради
- у центрах надання адміністративних послуг
- дистанційно: через портал електронних послуг ПФУ, у застосунку "Пенсійний фонд" або через портал "Дія";
- надіславши документи поштою.
Так для цього слід перевірити свої дані та документи та переконатися, що всі зміни, які відбулися в сім’ї, зафіксовані.
Зауважте! Пенсійний фонд дає лише місяць на внесення змін, тому не слід відкладати оновлення інформації.