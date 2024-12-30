О каких изменениях следует сообщать ПФУ

В случае выявления несоответствий в данных, выплаты могут быть прекращены, пишет 24 канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

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Для того, чтобы избежать подобных ситуаций, следует сообщать Пенсионный фонд о таких изменениях:

Изменение фамилии, имени или отчества. Получение нового паспорта. Изменение идентификационного кода или отказ от него. Получение нового льготного удостоверения. Получение дубликатов документов, требующих обновления информации.

Как подать обновленные данные в Пенсионный фонд

Сообщить ПФУ об обновленной информации можно следующим образом:

лично в сервисном центре фонда;

через органы городского совета

в центрах предоставления административных услуг

дистанционно: через портал электронных услуг ПФУ, в приложении "Пенсионный фонд" или через портал "Дія";

отправив документы по почте.

Так для этого следует проверить свои данные и документы и убедиться, что все изменения, которые произошли в семье, зафиксированы.

Заметьте! Пенсионный фонд дает только месяц на внесение изменений, поэтому не следует откладывать обновление информации.