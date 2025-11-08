Действительно ли могут пенсионеры не платить за доставку газа: есть четкий ответ

С повышением тарифов коммунальные платежи становятся все более ощутимым бременем для людей преклонного возраста. Предусмотрены ли для пенсионеров льготы на оплату за доставку газа, читайте далее.

Может ли пенсионер не платить за доставку газа?

Согласно Национальной комиссией по регулированию энергетики и коммунальных услуг, плата за доставку газа начисляется всем абонентам без исключения, сообщает 24 Канал.

Это правило распространяется и на пенсионеров, даже если они фактически не пользуются газом. Специальных льгот для пожилых людей на оплату доставки газа не предусмотрено в Украине.

Обратите внимание! Единственный способ не платить за доставку газа – это полное отключение от газовых сетей. Для этого нужно обратиться к оператору газораспределительной системы с соответствующим заявлением.

Как начисляется плата за доставку газа?

Плата за доставку газа не зависит от объема потребления. Она автоматически начисляется всем абонентам, подключенным к сети, даже если газом не пользуются.

Как отмечают в "Газсети", передавать показания счетчика с 1 по 5 число ежемесячно нужно не только формально. Это позволяет избежать ошибочных начислений по средним показателям, которые могут привести к переплатам или долгам.

Какие тарифы на газ в Украине?