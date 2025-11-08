Чи дійсно можуть пенсіонери не сплачувати за доставку газу: є чітка відповідь

З підвищенням тарифів комунальні платежі стають дедалі відчутнішим тягарем для людей похилого віку. Чи передбачені для пенсіонерів пільги на оплату за доставку газу, читайте далі.

Чи може пенсіонер не сплачувати за доставку газу?

Згідно з Національною комісією з регулювання енергетики та комунальних послуг, плата за доставку газу нараховується всім абонентам без винятку, повідомляє 24 Канал.

Це правило поширюється й на пенсіонерів, навіть якщо вони фактично не користуються газом. Спеціальних пільг для літніх людей на оплату доставки газу не передбачено в Україні.

Зверніть увагу! Єдиний спосіб не платити за доставку газу – це повне відключення від газових мереж. Для цього потрібно звернутися до оператора газорозподільної системи з відповідною заявою.

Як нараховується плата за доставку газу?

Плата за доставку газу не залежить від обсягу споживання. Вона автоматично нараховується всім абонентам, підключеним до мережі, навіть якщо газом не користуються.

Як зауважують у "Газмережі", передавати показники лічильника з 1 по 5 число щомісяця потрібно не лише формально. Це дозволяє уникнути помилкових нарахувань за середніми показниками, які можуть призвести до переплат або боргів.

Які тарифи на газ в Україні?