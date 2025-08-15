В высших учебных заведениях на дневной форме обучения получает образование много украинцев. Оно требует немало ресурсов, поэтому люди и интересуются, засчитывают ли это время в стаж.

Засчитывают ли получение высшего образования в стаж?

Однако в этой теме есть важные нюансы, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

На подобный вопрос отвечает Закон Украины от 05.11.1991 № 1788 "О пенсионном обеспечении". В нем говорится о том, что обучение в таких заведениях засчитывается в страховой стаж только до 1 января 2004 года.

Именно с начала 2004 года вступил в силу Закон Украины № 1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", который ввел понятие "страховой стаж" и отменил эту норму. То есть с того времени обучение в страховой стаж не входит.

Обратите внимание! Как отметили в ПФУ, с введением понятия "страховой стаж" имеет значение то, в течение какого периода и какую сумму страховых взносов за работника платил в Пенсионный фонд работодатель.

Как подтвердить трудовой стаж до 2004 года?

В частности, с 1 января 2004 года страховой стаж исчисляется по данным, которые имеются в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования. В то же время основным документом подтверждающим стаж работы является трудовая книжка.

В случае отсутствия трудовой книжки или если в ней содержатся неточные, неправильные данные о периодах работы для подтверждения стажа принимаются:

данные персонифицированного учета;

справки, выписки из приказов;

лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы;

письменные трудовые договоры и соглашения с отметками об их выполнении и т. п.

Важно! Если документы о стаже невозможно получить по причинам, установленные правительством, подтверждение можно осуществить с помощью лиц, работавших с заявителем и имеющих документы, которыми можно подтвердить работу в указанный период.