В своем главном документе Центробанк заложил рискованный сценарий на следующие два года. В нем говорится о падении ВВП на 2,5–3,5% в следующем году и еще на 2–3% в 2027-м, ускорение инфляции до 10–12%, ключевую ставку в 16–18% и 18–20% в следующие два года.

Что ожидает российскую экономику?

ЦБ ежегодно формирует такой кризисный сценарий, передает 24 Канал со ссылкой росСМИ.

Читайте также Прибыли только падают: что на самом деле происходит в нефтяной отрасли России

Он предусматривает резкое ухудшение внешних условий:

мировой финансовый кризис; усиление санкций; резкое падение цен на нефть и тому подобное.

Регулятор подчеркивает – вероятность реализации этого сценария низкая, но она "могла немного возрасти по сравнению с прошлым годом". Условия для этого сценария – это полный комплект неблагоприятных внешних факторов.

Например, резкая эскалация тарифных войн приведет к жесткой посадке крупнейших экономик, а накопленные дисбалансы на финансовых рынках развитых стран вызовут мировой финансовый кризис, сопоставимый по масштабам с кризисом 2007–2008 годов.

В частности падают цены на сырье. Усиление санкций приведет к расширению дисконта на российскую нефть, сокращение экспорта и добычи нефти.

Цена Urals для налогообложения в этом сценарии составит 35, 30 долларов и 35 долларов в 2026–2028 годах,

– говорится в материале.

Заметьте! Мировой финансовый кризис и усиление санкционного давления ударят по российской экономике: снизят ее потенциал и темпы роста, ВВП будет уменьшаться в течение двух лет, а значительное сокращение предложения приведет к росту инфляции.

Государство будет пытаться поддержать экономику, увеличивая расходы бюджета. Потерянные нефтегазовые доходы будут компенсироваться из Фонда национального благосостояния (ФНБ), ликвидная часть которого может иссякнуть уже в 2026 году.

Придется менять бюджетное правило: постепенно снижать базовую цену на нефть до 45 долларов за баррель в 2026 году и 40 с 2027 году, иначе бюджет не соберет запланированные нефтегазовые доходы, а компенсировать их будет нечем,

– объясняют российские медиа.

Что планирует Центробанк? Чтобы предотвратить раскручивание инфляционной спирали, Центробанк в 2026–2027 годах будет проводить более жесткую денежно-кредитную политику. Тогда в 2028 году инфляция вернется к цели, а бюджет – к норме. В частности экономика начнет восстанавливаться и расти на 2–3% в год.

Кризис и высокие ставки ударят по населению. Кредитование в 2026 году в лучшем случае вырастет на 1%, а в худшем сократится на 4%, в 2027 г. падение составит 2–3%. Потребление уменьшится на 0,5–1,5% в первый кризисный год, а на второй упадет на 6–7%.

Важно! Импорт в этом сценарии сократится на 4–6% и 21–23% соответственно. Однако курс рубля Центробанк в прогнозах не указывает.

Что Путин говорит об экономке своего государства?