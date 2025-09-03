У своєму головному документі Центробанк заклав ризикований сценарій на наступні два роки. У ньому йдеться про падіння ВВП на 2,5–3,5% у наступному році та ще на 2–3% у 2027-му, прискорення інфляції до 10–12%, ключову ставку у 16–18% та 18–20% у наступні два роки.

Що очікує російську економіку?

ЦБ щороку формує такий кризовий сценарій, передає 24 Канал з посиланням росЗМІ.

Він передбачає різке погіршення зовнішніх умов:

світову фінансову кризу; посилення санкцій; різке падіння цін на нафту тощо.

Регулятор підкреслює – ймовірність реалізації цього сценарію низька, але вона "могла трохи зрости порівняно з минулим роком". Умови для цього сценарію – це повний комплект несприятливих зовнішніх чинників.

Наприклад, різка ескалація тарифних воєн призведе до жорсткої посадки найбільших економік, а накопичені дисбаланси на фінансових ринках розвинених країн спричинять світову фінансову кризу, співставну за масштабами з кризою 2007–2008 років.

Зокрема падають ціни на сировину. Посилення санкцій призведе до розширення дисконту на російську нафту, скорочення експорту та видобутку нафти.

Ціна Urals для оподаткування в цьому сценарії становитиме 35, 30 доларів та 35 доларів у 2026–2028 роках,

– йдеться у матеріалі.

Зауважте! Світова фінансова криза та посилення санкційного тиску вдарять по російській економіці: знизять її потенціал та темпи зростання, ВВП зменшуватиметься протягом двох років, а значне скорочення пропозиції призведе до зростання інфляції.

Держава намагатиметься підтримати економіку, збільшуючи витрати бюджету. Втрачені нафтогазові доходи компенсуватимуться з Фонду національного добробуту (ФНБ), ліквідна частина якого може вичерпатися вже у 2026 році.

Доведеться змінювати бюджетне правило: поступово знижувати базову ціну на нафту до 45 доларів за барель у 2026 році та 40 з 2027 році, бо інакше бюджет не збере заплановані нафтогазові доходи, а компенсувати їх буде нічим,

– пояснюють російські медіа.

Що планує Центробанк? Щоб запобігти розкручуванню інфляційної спіралі, Центробанк у 2026–2027 роках проводитиме жорсткішу грошово-кредитну політику. Тоді у 2028 році інфляція повернеться до цілі, а бюджет – до норми. Зокрема економіка почне відновлюватися та зростати на 2–3% на рік.

Криза та високі ставки вдарять по населенню. Кредитування у 2026 році у кращому разі зросте на 1%, а у гіршому скоротиться на 4%, у 2027 р. падіння становитиме 2–3%. Споживання зменшиться на 0,5–1,5% у перший кризовий рік, а на другий впаде на 6–7%.

Важливо! Імпорт у цьому сценарії скоротиться на 4–6% та 21–23% відповідно. Однак курс рубля Центробанк у прогнозах не зазначає.

Що Путін каже про економку своєї держави?