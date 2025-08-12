Що говорить про економіку Путін?

У вівторок, 12 серпня, Путін зібрав нараду з економічних питань у Кремлі. На ньому диктатор заявив, що інфляція в Росії у липні знизилася до 8,8% і назвав це "важливим досягненням", повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Дивіться також Під грифом секретно: Росія приховує важливі дані щодо економіки

Він додав, що за підсумками року Банк Росії очікує інфляцію на рівні 6-7%.

Експерти говорять про ризики надмірного охолодження економіки та навіть рецесії, але Центробанк контролює ситуацію,

– упевнений диктатор.

Путін також зазначив, що російський бюджет нібито стабільний, а уряд вже розпочав готувати проєкт федерального бюджету на наступні три роки.

Він визнав, що безробіття в Росії зростає, як офіційне, так і приховане, але запевнив, що його рівень, мовляв, залишається "на історичному мінімумі".

Важливо! Раніше Центробанк Росії встановив ціль річної інфляції у розмірі 4%. Тож нові показники, заявлені Путіним, значно гірші за попередній прогноз.

Яка насправді ситуація в Росії?

Попри намагання Путіна нафантазувати стабільність, аналітичні дані Центробанку Росії говорять, що російська економіка сповільнюється.

Нещодавній макроекономічний прогноз показав, що темпи зростання ВВП в Росії до кінця 2025 року можуть впасти практично до нуля. У ІV кварталі приріст очікується на рівні 0-1%.

Аналітики ж зазначають, що слабкий або нульовий ріст ВВП у поєднанні зі зниженням цін на нафту може значно скоротити доходи федерального бюджету Росії.

Натомість безробіття стрімко росте, оскільки російські підприємства через фінансові труднощі звільняють працівників і скорочують виробництво.

Варто знати! У Центробанку прогнозують, що в середньому за 2025 рік російська економіка зросте максимум на 1-2%, а у 2026 році – ще менше – лише на 0,5-1,5%.